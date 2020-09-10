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Турчинов подтвердил, что украинская разведка вела спецоперацию по задержанию вагнеровцев с 2019 года

Информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов показал копии документов наемников
Турчинов показал копии документов наемников
Скриншот: Інтерфакс-Україна / YouTube

Украинские спецслужбы вели операцию по задержанию вагнеровцев с 2019 года, заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов 10 сентября на пресс-конференции, которая транслировалась на канале агентства "Интерфакс-Украина" в YouTube. 

Турчинов напомнил, что с 2015-го по 2019 год возглавлял Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины и знал, как проводятся операции украинских спецслужб.  

"В 2019 году была запущена масштабная операция нашей военной разведки по обнаружению и доставке в Украину российских военных преступников, непосредственно – я подчеркиваю – причастных к сбиванию наших военных самолетов и гражданского MH-17. Наши разведчики отработали очень сложную систему, залегендировавшись под заказчиков военных наемников для работы в горячих точках. Они в течение полутора лет работали над тем, чтобы собрать военных преступников, причастных к сбиванию самолетов", – рассказал он. 

Турчинов пояснил, что украинские разведчики ставили квалификационные требования к наемникам: те должны были быть непосредственными участниками военных действий и иметь опыт боевых пусков.

"Понятно, что такую квалификацию могли иметь только лица, которые воевали против Украины в 2014 году. Потому что ни в Чечне, ни в Сирии российским военным не противостояла военная авиация и они не могли получить там соответствующий боевой опыт. [...] Во время собеседований с российскими военными преступниками наши разведчики выводили их передачу информации, которая непосредственно доказывала их участие. Фигуранты рассказывали, как они производили боевые пуски, как добивали украинских военных", – сказал он. 

Чтобы попасть на высокооплачиваемую работу наемники предоставляли документы, подтверждающие, что они были именно военнослужащими российской армии, имеют награды от российского правительства за преступления, которые совершили на территории Украины, добавил экс-секретарь СНБО и показал копии их документов. 

По каждому наемнику завели уголовное производство, в котором были документы и показания, которые те добровольно давали, подчеркнул Турчинов. На финальной стадии к операции подключили Службу безопасности Украины – для легализации собранных материалов согласно действующему украинскому законодательству. Они обеспечивали оформление против российских военных преступников, добавил он. 

"24 июля группа из 33 наемников, среди которых были 28 преступников, которые непосредственно интересовали наши спецслужбы, прилетели в Минск, чтобы утром 25 июля улететь через территорию Украины в Стамбул. Именно в этот день проходит совещание у президента Украины   [Владимира Зеленского], в котором приняли участие руководители силовых структур и Офиса президента. Что касается участия последних – это серьезное нарушение, потому что не все они имели доступ к гостайне.[...] Во время этого совещания принимается решение об отсрочке или приостановке финальной стадии операции. Мотивация – мирные переговоры, что угодно, – нежелание дразнить [президента РФ Владимира] Путина, выполнять конституционные обязательства по защите государства. После этого совещания совершенно секретная информация попадает в спецслужбы РФ и Беларуси. Продолжение операции было запланировано на 30 июля, но 29-го вся группа, которая была заведена в Беларусь, была задержана балорусским КГБ. потом, как вы знаете, 14 августа все они без особых препятствий вернулись в Российскую Федерацию", – подчеркнул Турчинов. 

Те, кто пытались скрыть правду, говорили: "Как это украинские разведчики могли обойти такую мощную силу как российская контрразведка, российские спецслужбы, хочу подчеркнуть: сотрудник наших спецслужб имеют высочайшую квалификацию и не раз побеждали, переигрывали и унижали российские спецслужбы", – добавил он. 

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, Александр Турчинов, КГБ, Владимир Зеленский, Вагнер, задержание, спецоперация, ЧВК
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