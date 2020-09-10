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Украина пока не рассматривает возможность переноса своего посольства в Израиле в Иерусалим – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев может изучить вопрос открытия торгового представительства в Иерусалиме.

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Зеленский ответил, может ли Украина открыть свое посольство в Иерусалиме
Зеленский ответил, может ли Украина открыть свое посольство в Иерусалиме
Фото: president.gov.ua

Украина пока не рассматривает возможность переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Jerusalem Post, опубликованном 9 сентября.

Такого вопроса сейчас нет в украинской повестке дня, сказал он, отвечая журналисту. Киев может изучить вопрос открытия торгового представительства в Иерусалиме, добавил глава Украинского государства.  

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина.

21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса ИерусалимаПротив документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения. В результате применения израильскими военными летального оружия погибли десятки людей.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.

Теги: Израиль, посольство, Иерусалим, Владимир Зеленский, Тель-Авив
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