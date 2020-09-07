Сербию и Косово призвали учитывать политику ЕС относительно размещения дипмиссий в Иерусалиме

Договоренности об открытии дипмиссий Сербии и Косово в Иерусалиме не ставят под угрозу перспективы их евроинтеграции, однако в Белграде и Приштине не должны ставить под сомнение позицию ЕС относительно статуса Иерусалима. Об этом сказал официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.

Ни у одной страны ЕС нет дипмиссии в Иерусалиме Фото: depositphotos.com

Любые дипломатические шаги, которые могут поставить под сомнение общую позицию ЕС по статусу Иерусалима, вызывают серьезное беспокойство и сожаление. Так спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано прокомментировал 7 сентября договоренности об открытии в Иерусалиме дипломатических представительств Сербии и Косово. Брифинг Стано транслировался на сайте ЕС.

"Есть двусторонние обязательства, которые Сербия и Косово берут на себя перед Израилем. Им следует задавать вопросы о мотивах и последствиях такого шага. Могу только напомнить, что позиция Евросоюза относительно переноса посольств в Иерусалим хорошо известна и неизменна. Не существует страны – члена ЕС с посольством в Иерусалиме. Делегации Евросоюза также нет в Иерусалиме", – заявил официальный представитель.

В ЕС убеждены, что статус Иерусалима должен быть определен между Израилем и палестинцами в рамках более широких мирных переговоров, напомнил он.

"Поскольку Косово и Сербия определили вступление в ЕС в качестве своего стратегического приоритета, мы ожидаем, что обе страны будут действовать в соответствии с этим обязательством. Их европейская перспектива не подорвана, Сербия уже ведет переговоры о присоединении. Поэтому хотелось бы, чтобы Сербия постепенно согласовывала свою политику в отношении третьих стран с политикой, принятой Европейским союзом", – сказал Стано.

4 сентября на переговорах в Вашингтоне президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали соглашения, предусматривающие перенос в Иерусалим дипломатических представительств в Израиле.

Всего два государства разместили свои посольства в Израиле в Иерусалиме – США и Гватемала.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Этого не признают в ООН. Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства.