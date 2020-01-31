Посол Израиля: Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве

Посол Израиля в Киеве Джоэль Лион считает, что от открытия посольства в Иерусалиме Украина "выиграет", поскольку город становится одним из крупнейших центров высоких технологий в Израиле.

Израиль хочет, чтобы Украина открыла посольство в Иерусалиме. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Киеве Джоэль Лион.

"Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Они (украинская сторона. – "ГОРДОН") говорят, что должны все проверить. Но тем временем многие страны открывают свои офисы в Иерусалиме, потому что это приносит им пользу. Они выигрывают от этого не потому, что у нас красивые глаза. Иерусалим постепенно становится одним из крупнейших центров высоких технологий в Израиле", – сказал посол.

Он отметил, что открытие офисов инноваций в Иерусалиме и Киеве требует решения ряда вопросов, прежде всего – логистических.

"Проблема заключается в логистике. Вы должны найти в Иерусалиме подходящее здание, арендовать его или купить. Затем вы должны найти людей. Затем – решить, какой офис вы хотите сделать: если сосредоточиться больше на инвестициях, это означает, что вам нужно больше людей, чтобы представлять Украину в крупных компаниях. Все это – логистика. Мы сказали, что готовы открыть офис инноваций в Украине хоть завтра. У меня есть комната в посольстве, о чем я сказал премьер-министру. Мы можем открыть наши офисы одновременно. Мы должны сделать это, потому что это также может дать толчок, потому что так ваши парни узнают о нашем потенциале, наши ребята узнают о вашем потенциале", – сказал дипломат.

Лион сказал, что пока не знает, будет ли иметь офис в Иерусалиме статус дипломатического представительства.

"Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический – мы посмотрим", – добавил посол.