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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Из-за выборов в марте Нетаньяху начнет действовать по "сделке века" уже сейчас. Можно констатировать смерть регионального ближневосточного порядка

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Президент США Дональд Трамп представил, наконец, "сделку века" – свой план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, разрабатываемый с 2017 года.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он раскрыл детали плана, который Вашингтон предлагает имплементировать для "завершения конфликта".

Вот основные положения плана:

1. Иерусалим – неделимая столица Израиля. Этот вопрос закрыт.

2. Палестинцы получат свое государство, но в определенных границах и только если примут этот план. Их столица будет в Восточном Иерусалиме (речь идет об одном пригородном селе Абу Ад-Дис восточнее города).

3. Вопрос палестинских беженцев закрыт. Их возвращение невозможно. Эта проблема будет отныне решаться вне границ Израиля.

4. Палестинцы должны признать Израиль еврейским государством, а Иерусалим – его столицей, плюс, его границы с учетом аннексированных Голанских высот и готовящейся к аннексии Иорданской долины.

5. Исламистское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа – демилитаризован. Кто это будет делать и каким образом, пока непонятно. Это же касается и группировки "Исламский джихад".

6. США официально признают суверенитет Израиля не только над Голанскими высотами (что было сделано в прошлом году), но и над частью Западного берега реки Иордан и Иорданской долиной, которые Израиль намерен аннексировать после выборов в марте.

7. Палестинцы обязаны прекратить выплачивать пособия и помощь семьям "террористов", осужденных по такой статье в Израиле, а также прекратить предпринимать усилия против Израиля в международных судах, например в Международном уголовном суде в Гааге.

8. Статус-кво на Храмовой горе сохраняется. Израиль охраняет ее, Иордания остается хранительницей святынь, включая мечеть Аль-Акса.

9. Израиль соглашается на прямые мирные переговоры с палестинцами по этому плану, но только если они согласятся на него. Израиль также замораживает строительство новых еврейских поселений на тех палестинских территориях, которые по плану отходят "новому Палестинскому государству".

10. Если палестинцы примут этот план, то в течение 10 лет получат 1 млн рабочих мест и им зальют $50 млрд "разные страны", но это со слов Трампа, четких гарантий нет. Также разрешено построить тоннель (один) между Газой и Западным берегом, чтобы связать два анклава, но только если на это даст добро Израиль.

11. Палестинское государство не будет иметь полноценной возможности проводить собственную внешнюю политику или политику обороны. Большие вопросы по поводу того, будет ли оно иметь право на собственные вооруженные силы.

Короче, мирный план Трампа, как и ожидалось, склоняет чашу весов в пользу Израиля. Нетаньяху, понимая, что больше, возможно, ему никогда никто такого не предложит, согласился на этот план.

Палестинцы откажутся. Ни один их лидер не пойдет на такое самоубийство – отказаться от всех базовых вещей, составляющих смысл их деятельности и жизни последние 70 лет в обмен на непонятные обещания Трампа (которому они не доверяют) выбить у кого-то на Палестину $50 млрд.

Поскольку палестинцев вряд ли будут долго уговаривать, и перекройка Ближнего Востока начнется в любом случае, можно ожидать вспышки вооруженного конфликта и дестабилизации региона. Я об этом писал еще два года назад, когда только начались разговоры об этой "сделке века".

Еще один немаловажный факт – если смотреть на карту будущей "новой Палестины", которую опубликовал Трамп, то получается, что палестинцы лишаются важнейших водных источников. А это дополнительный аргумент для них взяться за оружие в условиях загона в угол и банального выживания.

Конфликт будет и потому, что Израиль будет спешить реализовать хотя бы часть этого плана уже в этом году из-за ноябрьских выборов президента в США (а вдруг Трамп не победит?), склоняясь к односторонним действиям на фоне бойкота со стороны палестинцев.

Нетаньяху начнет действовать уже сейчас. У него в марте выборы, которые он не может позволить себе так просто проиграть. Трамп своей прессухой и планом сделал ему очередной мега-подарок (уже третий) к выборам.

А в целом, мы можем констатировать смерть регионального ближневосточного порядка, созданного в 1970–1990-х годах самими Штатами (особенно Генри Киссинджером), а также начало битвы за остатки "палестинского проекта".

Интересна, конечно, будет позиция арабских государств. Ведь они оказались в довольно щекотливой ситуации, особенно те, кто в последние годы сблизился с Израилем. На пресс-конференции Трампа и Нетаньяху были лишь послы Омана, ОАЭ и Бахрейна.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Израиль, Палестина, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Дональд Трамп, Илия Куса
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