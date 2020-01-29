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Глава МИД Ирана о "сделке века": Кошмар для региона и мира

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф назвал план президента США Дональда Трампа по урегулированию отношений между Израилем и Палестиной тревожным звоноком для всех мусульман, которые "лают не на то дерево".

Зариф назвал видение мира Трампа проектом мечты "обанкротившегося застройщика"
Зариф назвал видение мира Трампа проектом мечты "обанкротившегося застройщика"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом "сделку века" об урегулировании арабо-израильского конфликта "кошмаром для мира и региона". Об этом он написал в своем Twitter.

"Так называемое "видение мира" – это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и мира. И это тревожный звонок для всех мусульман, которые лают не на то дерево", – написал Зариф.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план, президент Палестины Махмуд Аббас назвал его "пощечиной века".

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Теги: США, Иран, Израиль, Палестина, мусульмане, сделка, Джавад Зариф
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