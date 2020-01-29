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Трамп продемонстрировал предлагаемые границы Израиля и Палестины

Согласно представленному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования конфликта Израиля и Палестины, территория будущего арабского государства должна быть разбросана по территории еврейского и связываться тоннелем и переходами.

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Трамп называет план "историческим прорывом"
Трамп называет план "историческим прорывом"
Фото: ЕРА

28 января президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter карту возможного расположения Израиля и Палестины после предполагаемого плана урегулирования конфликта.

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима", – прокомментировал глава Белого дома.

На карте территория будущего арабского государства разбросана по территории еврейского и связывается тоннелем и переходами.

План урегулирования на Ближнем Востоке Трамп называет "историческим прорывом". Он, в частности, предполагает, что Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, а столицей государства Палестина будет Аль-Кудс и в его состав войдут районы Восточного Иерусалима.

Отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны в 2017 году, когда 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения. В результате применения израильскими военными летального оружия погибли десятки людей.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.

Теги: США, Израиль, Палестина, граница, Иерусалим, Дональд Трамп, конфликт, президент
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