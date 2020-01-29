Трамп продемонстрировал предлагаемые границы Израиля и Палестины

Согласно представленному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования конфликта Израиля и Палестины, территория будущего арабского государства должна быть разбросана по территории еврейского и связываться тоннелем и переходами.

28 января президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter карту возможного расположения Израиля и Палестины после предполагаемого плана урегулирования конфликта.

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима", – прокомментировал глава Белого дома.

На карте территория будущего арабского государства разбросана по территории еврейского и связывается тоннелем и переходами.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

План урегулирования на Ближнем Востоке Трамп называет "историческим прорывом". Он, в частности, предполагает, что Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, а столицей государства Палестина будет Аль-Кудс и в его состав войдут районы Восточного Иерусалима.

Отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны в 2017 году, когда 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.