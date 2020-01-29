"Исторический прорыв". Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной составляет 80 страниц и является "самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым".

28 января во время брифинга президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, проинформировала пресс-служба Белого Дома.

На брифинге присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Лидер палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече не присутствовал.

По мнению Трампа, оба народа заслуживают "процветания и светлого будущего". Предыдущие администрации пытались найти решение конфликта, но у них не получалось, добавил он.

"Нашевидение мира в корне отличается от прошлых предложений. Наш план составляет 80 страниц и является самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым", – заявил президент США.

Трамп утверждает, что его видение решения конфликта "предполагает выгоду" для обеих сторон.

"Реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля. Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв", – добавил он.

Трамп подчеркнул, что, согласно плану, Иерусалим остается "неделимой столицей" Израиля.

План президента США опубликовали на сайте Белого Дома. Он, в частности, предусматривает:

создание Палестинского государства;

Иерусалим остается столицей Израиля (с декабря 2017 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство), а столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, и в его состав войдут районы восточного Иерусалима;

размер палестинских территорий более чем удвоится, а западный берег Иордана не будет разделен на две части;

создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;

статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений, и все мусульмане могут мирно посетить мечеть Аль-Акса.

принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение ХАМАСа и демилитаризация Сектора Газа;

палестинским беженцам будет предоставлен выбор жить в будущем Государстве Палестина, интегрироваться в страны, в которых они живут в настоящее время, или переселиться в третью страну.

инвестиции на сумму более $50 млрд в новое Палестинское государство. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест, удвоению палестинского ВВП, а также сокращению безработицы ниже 10% и сокращению бедности в два разы.

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