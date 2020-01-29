Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Исторический прорыв". Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной составляет 80 страниц и является "самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым".

На презентации плана Трампа присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
На презентации плана Трампа присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: ЕРА

28 января во время брифинга президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, проинформировала пресс-служба Белого Дома.

На брифинге присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Лидер палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече не присутствовал.

По мнению Трампа, оба народа заслуживают "процветания и светлого будущего". Предыдущие администрации пытались найти решение конфликта, но у них не получалось, добавил он.

"Нашевидение мира в корне отличается от прошлых предложений. Наш план составляет 80 страниц и является самым подробным предложением, когда-либо выдвинутым", – заявил президент США.

Трамп утверждает, что его видение решения конфликта "предполагает выгоду" для обеих сторон.

"Реалистичное решение на основе создания двух государств, которое устраняет риск со стороны палестинской государственности для безопасности Израиля. Сегодня Израиль сделал гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он хочет поддержать это видение как основу для прямых переговоров с палестинцами. Это исторический прорыв", – добавил он.

Трамп подчеркнул, что, согласно плану, Иерусалим остается "неделимой столицей" Израиля.

План президента США опубликовали на сайте Белого Дома. Он, в частности, предусматривает:

  • создание Палестинского государства;
  • Иерусалим остается столицей Израиля (с декабря 2017 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство), а столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, и в его состав войдут районы восточного Иерусалима;
  • размер палестинских территорий более чем удвоится, а западный берег Иордана не будет разделен на две части;
  • создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;
  • статус Храмовой горы в Иерусалиме, где находятся священные для мусульман и иудеев объекты, должен остаться без изменений, и все мусульмане могут мирно посетить мечеть Аль-Акса.
  • принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение ХАМАСа и демилитаризация Сектора Газа;
  • палестинским беженцам будет предоставлен выбор жить в будущем Государстве Палестина, интегрироваться в страны, в которых они живут в настоящее время, или переселиться в третью страну.
  • инвестиции на сумму более $50 млрд в новое Палестинское государство. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест, удвоению палестинского ВВП, а также сокращению безработицы ниже 10% и сокращению бедности в два разы.

Новость дополняется...

Теги: США, Израиль, Палестина, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, конфликт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS