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"Сделка века". Нетаньяху одобрил план Трампа, Аббас заявил, что Иерусалим не продается

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "сделкой века" план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что это – "пощечина века".

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Нетаньяху Трампу: Будьте уверены, Израиль не упустит эту возможность
Нетаньяху – Трампу: Будьте уверены, Израиль не упустит эту возможность
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом он заявил на пресс-конференции, во время которой Трамп представил изложенное на 80 страницах предложение по завершению конфликта, информирует пресс-служба Белого дома. 

"Это исторический день. Я знаю, что будет оппозиция; всегда есть оппозиция. Я знаю, что на этом пути будет много препятствий – много критики... Господин президент, ваша сделка века – это возможность века. И будьте уверены, Израиль не упустит эту возможность", – сказал Нетаньяху. 

Он добавил, что этот план – "отличный" для Израиля. 

Президент Палестины Махмуд Аббас, которого не было на презентации инициативы Трампа, заявил, что говорит тысячи "нет" этому плану, сообщает Al Jazeera.

Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века" и сказал, что Иерусалим не продается, отмечает CNN. Палестина "не преклонит колени" и не сдастся, подчеркнул Аббас. 

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государства. 

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Теги: США, Израиль, Палестина, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Дональд Трамп
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