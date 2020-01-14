Джонсон предложил заменить иранское ядерное соглашение на "сделку Трампа"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо помешать Ирану получить ядерное оружие.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 14 января в интервью ВВС заявил, что ядерное соглашение с Ираном должно быть заменено на сделку президента США Дональда Трампа.

Джонсон признал опасения США касательно Совместного комплексного плана действий (JCPOA) от 2015 года, но подчеркнул, что должен быть способ помешать Ирану получить ядерное оружие.

В совместном заявлении Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Иран не выполняет свои обязательства, и призвали Тегеран вернуться к их соблюдению для сохранения JCPOA.

Джонсон отметил, что с американской точки зрения заключенная ядерная сделка была ошибочной. Премьер заявил, что Трамп – отличный партнер по сделкам и JCPOA можно заменить "сделкой Трампа".

Как сообщила телерадиокомпания ВВС, американский лидер еще не определил формат сделки, приемлемый для США, однако озвучивал некоторые ключевые моменты, которые она должна содержать.

По мнению Трампа, международный наблюдатель по ядерным вооружениям должен иметь безоговорочный доступ ко всем местам переработки ядерного топлива в Иране. Как сообщает ВВС, американский президент жаловался, что существующее ядерное соглашение не включает в себя ограничения для общей ракетной программы Ирана и поддержку ополченцев в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Трамп критически относился и к тому, что ограничения на ядерную программу Ирана должны быть сняты после 2025 года.

По мнению ВВС, будущая сделка должна будет содержать все эти пункты, чтобы США на нее согласились.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.