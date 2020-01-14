Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Джонсон предложил заменить иранское ядерное соглашение на "сделку Трампа"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо помешать Ирану получить ядерное оружие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон предложил заменить существующее ядерное соглашение с Ираном на "сделку Трампа"
Джонсон предложил заменить существующее ядерное соглашение с Ираном на "сделку Трампа"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 14 января в интервью ВВС заявил, что ядерное соглашение с Ираном должно быть заменено на сделку президента США Дональда Трампа.

Джонсон признал опасения США касательно Совместного комплексного плана действий (JCPOA) от 2015 года, но подчеркнул, что должен быть способ помешать Ирану получить ядерное оружие.

В совместном заявлении Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Иран не выполняет свои обязательства, и призвали Тегеран вернуться к их соблюдению для сохранения JCPOA.

Джонсон отметил, что с американской точки зрения заключенная ядерная сделка была ошибочной. Премьер заявил, что Трамп – отличный партнер по сделкам и JCPOA можно заменить "сделкой Трампа".

Как сообщила телерадиокомпания ВВС, американский лидер еще не определил формат сделки, приемлемый для США, однако озвучивал некоторые ключевые моменты, которые она должна содержать.

По мнению Трампа, международный наблюдатель по ядерным вооружениям должен иметь безоговорочный доступ ко всем местам переработки ядерного топлива в Иране. Как сообщает ВВС, американский президент жаловался, что существующее ядерное соглашение не включает в себя ограничения для общей ракетной программы Ирана и поддержку ополченцев в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Трамп критически относился и к тому, что ограничения на ядерную программу Ирана должны быть сняты после 2025 года.

По мнению ВВС, будущая сделка должна будет содержать все эти пункты, чтобы США на нее согласились.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

Теги: США, Германия, Ангела Меркель, Иран, Ливан, Франция, ядерное оружие, вооружение, Борис Джонсон, Дональд Трамп, санкции против Ирана, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS