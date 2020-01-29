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В ООН прокомментировали "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине

Организация Объединенных Наций сохраняет приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основании международных документов. Президент США Дональд Трамп представил свой план урегулирования, который среди прочего предусматривает создание Палестинского государства.

ООН привержена урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем на основе границ от 1967 года
ООН привержена урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем на основе границ от 1967 года
Фото: ЕРА

Организация Объединенных Наций продолжит поддерживать урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи. Об этом говорится в заявлении ООН, опубликованном 28 января.

США в этот день опубликовали свой план урегулирования, который американский президент Дональд Трамп назвал "сделкой века".

"ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей и реализации видения двух государств – Палестины и Израиля – соседствующих в мире и безопасности в рамках признанных границ от 1967 года", – говорится в заявлении.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени". 

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Теги: США, Израиль, Палестина, ООН, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Дональд Трамп
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