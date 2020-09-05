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Сербия и Косово при посредничестве Трампа договорились об экономическом сотрудничестве и размещении дипмиссий в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп назвал историческим соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, которое было подписано в Белом доме. Сербский лидер Александр Вучич подчеркнул, что о признании Косово субъектом международных отношений речь не шла.

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Вучич, Трамп и Хоти провели переговоры в Вашингтоне
Вучич, Трамп и Хоти провели переговоры в Вашингтоне
Фото: ЕРА

Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации отношений в экономической сфере. Ряд двусторонних соглашений был подписан в Белом доме 4 сентября, сообщает Associated Press.

В церемонии подписания документов приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти. По словам Трампа, событие имело исторический характер.

Основная часть соглашений касается инфраструктурных проектов и улучшения транспортного сообщения между Сербией и частично признанной республикой. Так, предусмотрено возобновление авиасообщения между Белградом и Приштиной.

Трамп также объявил, что Сербия и Косово согласились перенести свои дипломатические представительства в Израиле в Иерусалим. Журналисты отметили, что после этих слов Вучич сделал удивленное лицо и начал копаться в документах.

В беседе с сербскими журналистами по окончании переговоров Вучич уточнил, что перенос посольства в Иерусалим состоится, если Израиль будет уважать позицию Сербии, в том числе по вопросу признания Косово. Об этом сообщает телеканал РТС.

Сербский президент также подчеркнул, что соглашения не предусматривают статус Косово как независимого государства. Документами гарантируется мораторий на членство Приштины в международных организациях.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделение республики и считает ее своей территорией.

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины были отменены.

В июле 2020 года переговоры возобновились после 20-месячного перерыва: Вучич и Хоти пообщались по видеосвязи при посредничестве Евросоюза.

В Вашингтоне они встретились лично, посредником стали Соединенные Штаты.

Теги: Израиль, посольство, Сербия, Иерусалим, Вашингтон, Косово, Александр Вучич, Дональд Трамп, признание, инфраструктура, церемония, авиасообщение, Авдулла Хоти
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