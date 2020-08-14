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Лидеры Сербии и Косово проведут переговоры в Белом доме

Переговоры между лидерами Сербии и Косово запланированы на 2 сентября, заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл.

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Греннел объявил о решении лидеров Косово и Сербии встретиться в США для урегулирования отношений сторон
Греннел объявил о решении лидеров Косово и Сербии встретиться в США для урегулирования отношений сторон
Фото: ЕРА

Встреча лидеров Сербии и Косово, посвященная урегулированию отношений между странами, состоится в Белом доме (Вашингтон, США). Об этом в Twitter сообщил специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по переговорам между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

Он отметил, что раунд переговоров должен состояться 2 сентября.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделение Косово и считает своей территорией.

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Впоследствии пошлины были отменены.

В июле 2020 года переговоры возобновились после 20-месячного перерыва: президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Абдулла Хоти пообщались по видеосвязи при посредничестве Евросоюза.

Видеоконференции предшествовала онлайн-встреча Вучича, Хоти, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прошла 10 июля, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty. По ее окончанию Вучич сказал, что если независимость Косово "является тем, о чем они хотят говорить, то беседы совершенно бессмысленны".

Теги: США, Сербия, переговоры, Белый дом, Косово, Александр Вучич, встреча
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