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В Израиле прошли акции протеста против Нетаньяху и действий правительства в период эпидемии. Фоторепортаж

Сегодня 11.07
Вечером 18 июля около резиденции главы правительства Израиля в Иерусалиме и в центре Тель-Авива прошли акции простеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и против действий правительства в период пандемии коронавируса. Фото обнародовало агентство ЕРА. По данным издания NEWSru.co.il, в Иерусалиме участие в митинге приняли около 1,5 тыс. человек.Они блокировали улицы, прилегающие к резиденции премьер-министра. Полиция применила водометы для прекращения беспорядков. В демонстрации в Тель-Авиве принимал участие глава парламентской оппозиции Яир Лапид. В полиции сообщили, что группа демонстрантов напала на правоохранителей, они также распылили слезоточивый газ. В общей сложности в Иерусалиме и Тель-Авиве за нарушение порядка были задержаны 28 участников акций протеста. Некоторых задержанных подозревают в нападениях на полицейских.
Теги: Израиль, протесты, эпидемия, полиция, правительство, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, нападение, Тель-Авив, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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