В Израиле прошли акции протеста против Нетаньяху и действий правительства в период эпидемии. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Вечером 18 июля около резиденции главы правительства Израиля в Иерусалиме и в центре Тель-Авива прошли акции простеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и против действий правительства в период пандемии коронавируса
. Фото обнародовало агентство ЕРА
. По данным издания NEWSru.co.il
, в Иерусалиме участие в митинге приняли около 1,5 тыс. человек.Они блокировали улицы, прилегающие к резиденции премьер-министра. Полиция применила водометы для прекращения беспорядков. В демонстрации в Тель-Авиве принимал участие глава парламентской оппозиции Яир Лапид. В полиции сообщили, что группа демонстрантов напала на правоохранителей, они также распылили слезоточивый газ. В общей сложности в Иерусалиме и Тель-Авиве за нарушение порядка были задержаны 28 участников акций протеста. Некоторых задержанных подозревают в нападениях на полицейских.