Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели 12-е по счету переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом 10 сентября в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся 12-й по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего стратегического партнерства", – написал Мельник.

По данным Офиса президента, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Меркель, в частности, подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к урегулированию ситуации на востоке Украины. По ее словам, Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе.

Щойно відбулася дванадцята за ліком телефонна розмова Президента @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав та зростаючого * * стратегічного партнерства Danke Deutschland pic.twitter.com/EMaB6cdPrV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.