Меркель не исключила санкций против "Северного потока – 2" из-за отравления Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разделяет мнение министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции Берлина по поддержке проекта "Северный поток – 2". Об этом сегодня сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сегодня сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает "Немецкая волна".

Он отметил, что Меркель разделяет мнение министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции Берлина по поддержке проекта "Северный поток – 2".

6 сентября Маас выразил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального не заставит Германию изменить свою позицию по газопроводу "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

21 июля Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат.

"Газпром" привлек к завершению проекта российские трубоукладчики.

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Ряд европейских и американских политиков призвали заморозить строительство "Северного потока – 2" в связи с обнаружением боевого отравляющего вещества в организме Навального.