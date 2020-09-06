Глава МИД Великобритании: Трудно не винить Россию в отравлении Навального

Непросто придумать правдоподобное альтернативное объяснение случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, все указывает на причастность к отравлению Кремля, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Рааб напомнил о том, что в "послужном списке" России значится применение "Новичка" на территории Великобритании Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального – это бандитизм, наиболее правдоподобной выглядит версия о причастности к случившемуся Кремля. Об этом 6 сентября в эфире ВВС сказал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, трудно не винить Россию и придумать альтернативное объяснение тому, что произошло с Навальным. В "послужном списке" российского государства уже значится применение "Новичка" – в британском Солсбери; кроме того, подобные вещества крайне тяжело хранить, напомнил министр.

Использование вещества группы "Новичок" не может считаться внутренним делом страны, подчеркнул Рааб. По его словам, российское правительство несет ответственность за применение таких ядов и обязано следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать их на ее территории.

Глава британского МИД считает, что организация по запрещению химического оружия должна заняться расследованием отравления Навального.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.