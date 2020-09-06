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ПОЛИТИКА

Отравление Навального. Швеция не поддержала предложение о моратории на достройку "Северного потока – 2"

Все решения относительно строительства "Северного потока – 2" были приняты давно, важно соблюдать международное право. Так премьер-министр Швеции Стефан Левен прокомментировал инициативы запретить достройку газопровода из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Шведский премьер Левен назвал случай с Навальным "попыткой заставить оппозицию молчать"
Шведский премьер Левен назвал случай с Навальным "попыткой заставить оппозицию молчать"
Фото: ЕРА

Премьер-министр Швеции Стефан Левен не поддержал требование ряда политиков о моратории на достройку газопровода "Северный поток – 2" в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Левен сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам премьера, Швеция уже давно приняла все необходимые решения по поводу российского газопровода и очень важно, чтобы международное право соблюдалось.

Говоря о случившемся с Навальным, Левен подчеркнул, что это было покушение на убийство и "попытка заставить замолчать оппозицию". Вся ответственность за расследование и установление виновных лежит на властях РФ, поскольку событие произошло на российской территории, добавил он.

Левен не стал прямо отвечать на вопрос о возможных санкциях против России из-за отравления Навального, отметив, что вопрос обсуждается на уровне Евросоюза.

В июне 2018 года правительство Швеции одобрило прокладку "Северного потока – 2" через свои воды.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

21 июля Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат.

"Газпром" привлек к завершению проекта российские трубоукладчики.

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Ряд европейских и американских политиков призвали заморозить строительство "Северного потока – 2" в связи с обнаружением боевого отравляющего вещества в организме Навального.

Теги: Россия, Германия, Швеция, покушение, газопровод, Стефан Левен, международное право, мораторий, Северный поток – 2, Новичок, отравление Навального
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