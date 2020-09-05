МИД РФ заявил, что "Новичок" разработали на Западе

Специалисты западных стран и специализированных структур НАТО много лет работали над синтезом химических веществ, называемых "Новичок", а сегодня Запад обвиняет в создании этих ядов Россию. Такое утверждение содержится в заявлении МИД РФ.

Над веществами класса "Новичок", одним из которых, по данным властей Германии, был , работали на Западе и в НАТО. Об этом 5 сентября заявило министерство иностранных дел России.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", – сказано в заявлении.

В Москве фиксируют "многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья Навального", отметили в МИД.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

4 сентября Государственный департамент США выразил "серьезную озабоченность" в связи с выводами правительства Германии об отравлении Навального.

НАТО 4 сентября потребовал от России раскрыть всю информацию о программе "Новичок".

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

Спикер МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент России Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.