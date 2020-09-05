Госдеп заявил послу России, что США обеспокоены ситуацией с Навальным

Государственный департамент США призвал Россию сотрудничать с международным сообществом по инциденту с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Госдеп США призвал Россию к сотрудничеству в деле Навального Фото: state.gov

Соединенные Штаты выразили "серьезную озабоченность" в связи с выводами правительства Германии об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении Государственного департамента США от 4 сентября.

Озабоченность высказал заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с российским послом в США Анатолием Антоновым.

Замгоссекретаря заявил, что Москва нарушила обязательства Конвенции о запрещении производства и применения химического оружия, сообщили в Госдепе.

Госдеп призвал Россию сотрудничать с международным сообществом по отравлению Навального.