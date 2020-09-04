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Главный оппонент Меркель хочет заморозить строительство "Северного потока – 2"

Европа должна немедленно отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает оппонент канцлера Германии Ангелы Меркель в партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц. По его мнению, одним из ответов может быть заморозка строительства газопровода "Северный поток – 2".

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США уже грозили санкциями за строительство "Северного потока 2"
США уже грозили санкциями за строительство "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Главный оппонент канцлера Германии Ангелы Меркель в партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц призвал заморозить строительство газопровода "Северный поток – 2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального на два года. Об этом он заявил немецкому изданию Bild 4 сентября. 

Мерц сказал, что до недавнего времени выступал за продолжение строительства трубопровода, несмотря на "некоторые опасения".

По его словам, после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Политик предложил в качестве ответа ввести мораторий на строительство "Северного потока – 2" на два года.

Мерц отметил, что российский президент Владимир Путин "понимает только такой язык".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля Сенат США проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Перед передачей на подпись президенту США версии документов, принятые Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.

Американский сенатор-республиканец Том Коттон в связи с отравлением Навального призвал Германию остановить строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Коттон был в числе сенаторов, которые 5 августа пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Сенаторы заявили, что Fährhafen Sassnitz GmbH ждет "финансовое разрушение", если она продолжит оказывать материально-техническую поддержку проекту.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, санкции, Алексей Навальный, Берлин, газопровод, Северный поток – 2, отравление Навального
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