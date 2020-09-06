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Жена Навального об инициативе Рошаля создать экспертную группу по отравлению оппозиционера: Вы хотите выведать информацию и выслужиться

Комментируя озвученное российским педиатром и главой Национальной медицинской палаты РФ Леонидом Рошалем предложение о создании совместной немецко-российской комиссии по отравлению оппозиционера Алексея Навального, супруга последнего Юлия заявила, что российским врачам его судьба безразлична и в этой ситуации они являются только "голосом государства".

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Навальная Рошалю: Ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас
Навальная – Рошалю: Ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас
Фото: ЕРА

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала главу Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля, инициировавшего создание совместной с Германией следственной комиссии по расследованию отравления, "не брать грех на душу". Об этом она написала в своем Instagram.

"С удивлением и восторгом прочитала обращение доктора Рошаля к Федеральной медицинской ассоциации Германии. Вау. Имею сказать доктору Рошалю следующее. Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен – это отравление фосфорорганическими соединениями и в Омске об этом прекрасно знали. Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках. Возможно, вам тоже стоит их почитать. Во-вторых, хоть про колоссальную разницу российской и немецкой медицины можно писать долго, я не буду вдаваться в подробности", – отметила жена Навального.

Она заявила, что, "как родственник пациента", хотела бы обратить внимание на важную деталь.

"Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своими придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж – не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а, кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас", – подчеркнула жена оппозиционера.

Она высказала мнение, что Рошаль в этой ситуации поступает не как врач, а как "голос государства".

"Вы хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", – добавила Юлия Навальная.

Рошаль является одним из руководящих функционеров основанного президентом РФ Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта. В 2020 году он получил звание Героя труда.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Рошаль сказал, что многих волнует судьба оппозиционера, поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину его состояния".

Теги: Россия, Германия, оппозиция, отравление, расследование, медики, Юлия Навальная, отравление Навального
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