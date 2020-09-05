Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального

Российские врачи предложили коллегам из Германии создать совместную группу по отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщило российское агентство "РИА Новости" 5 сентября со ссылкой на главу Национальной медицинской палаты страны Леонида Рошаля.

Рошаль сказал, что многих волнует судьба Навального, поэтому эксперты двух стран должны "посмотреть основную причину его состояния".

По его мнению, должны собраться токсикологи из России и Германии и обсудить, отравили его или нет.

Если Навального действительно отравили, в России необходимо возбудить уголовное дело, полагает Рошаль.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

4 сентября Государственный департамент США выразил "серьезную озабоченность" в связи с выводами правительства Германии об отравлении Навального.

НАТО 4 сентября потребовал от России раскрыть всю информацию о программе "Новичок".

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

Спикер МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент России Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.