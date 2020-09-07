Пропагандистка Симоньян предположила, что отравить Навального мог Ходорковский, тот напомнил ей, что по образованию химик

В эфире одного из российских ток-шоу пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в отравлении Алексея Навального виноват его соратник по оппозиции Михаил Ходорковский. Она уверяет, что такие действия являются "знакомыми методами" экс-главы ЮКОСа.

Ходорковский: Когда вспомнят, что по образованию я еще и химик, на Кремль вообще снизойдет 100-процентное алиби Фото: ЕРА

Редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Своя правда" на телеканале НТВ 4 сентября высказала предположение, что отравить российского оппозиционера Алексея Навального мог живущий за границей оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

"Сразу скажу, что это мое оценочное суждение. Главный человек, с кем конкурирует Навальный, зовут его Михаил Борисович Ходорковский. Во-первых, это понятные, знакомые методы Ходорковского. Во-вторых, они абсолютно делят одну поляну. В-третьих, мы наблюдаем в последнее время, последний год, как они уже даже публично начали немножко собачиться. В-четвертых, это настолько всей этой плеяды ходорковских, березовских, настолько их метода. Поэтому, если все-таки будет доказано, – а мне лично пока не доказано – что он отравлен, это была бы моя первая версия", – заявила Симоньян.

Комментируя мнение пропагандистки, Ходорковский напомнил, что ко всему перечисленному еще является химиком по образованию.

"Когда вспомнят, что по образованию я еще и химик, на Кремль вообще снизойдет 100-процентное алиби", – написал он в своем Instagram.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.

Сейчас предприниматель живет за границей.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.