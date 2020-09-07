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В МИД Польши опровергли заявление Лукашенко о телефонном разговоре с Германией об отравлении Навального

В министерстве иностранных дел Польши отрицают заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы имевшем место телефонном разговоре между Варшавой и Берлином, в котором власти двух стран якобы признали, что российский оппозиционер Алексей Навальный не был отравлен.

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В польском МИД осудили отравление Навального
В польском МИД осудили отравление Навального
Фото: gov.pl

В министерстве иностранных дел Польши опровергли информацию о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом польские дипломаты сообщили в ответ на запрос российского агентства ТАСС.

3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "перехвате" разговора "Берлина и Варшавы", из которого следует, что "никакого отравления Навального не было".

В правительстве ФРГ назвали заявление президента Беларуси несоответствующим действительности.

Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" разместил аудиофайл беседы неких Майка и Ника о необходимости "утопить" президента РФ Владимира Путина в проблемах. Из разговора якобы следует, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального не было.

В МИД Польше подтвердили сообщение из Германии.

Там сказали, что принимают заявление канцлера Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичков". В МИД осудили этот "постыдный поступок" и высказали мнение, что виновные в покушении должны быть привлечены к ответственности.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Теги: Германия, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, оппозиция, Алексей Навальный, МИД Польши, отравление, отравление Навального
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