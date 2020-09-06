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ПОЛИТИКА

Возможные санкции за отравление Навального могут навредить российской вакцине от COVID-19 – Белковский

Политолог Станислав Белковский считает, что в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального Запад может ввести санкции против биотехнологического сектора России.

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О регистрации российской вакцины Путин сообщил 11 августа
О регистрации российской вакцины Путин сообщил 11 августа
Фото: ЕРА

Санкции против РФ за отравление оппозиционера Алексея Навального могут отразиться на российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник-V". Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 5 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Думаю, что, если санкции возникнут, под удар попадет как раз биотехнологический сектор, что может навредить и вакцине "Спутник-V", являющейся для [президента РФ] Владимира Путина сегодня символом большого успеха в 2020 году. Неслучайно она названа "Спутник-V", как бы в честь полета первого искусственного спутника Земли. В сознании Путина это сопоставимые достижения нашей страны. Хотя сейчас более уместно было бы назвать вакцину "Новичок-V", поскольку бренд "Новичок" стал более раскрученным, чем "Спутник". Наш, русский бренд. Можем гордиться", – сказал политолог.

По его словам, "санкционные последствия возможны".

"Они будут достаточно болезненны, потому что это удар именно по той сфере, которой Владимир Путин последнее время уделяет повышенное внимание. Неслучайно ей занимается его предполагаемая дочь Екатерина Тихонова, Игорь Иванович Сечин, глава "Роснефти", такие близкие к президенту на нынешнем этапе люди, как глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и так далее", – объяснил Белковский.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Украина призывала ввести санкции против РФ за отравление Навального.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Алексей Навальный, Станислав Белковский, отравление, вакцина, отравление Навального
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