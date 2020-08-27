Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сентябре на рынок может поступить вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин заявил, что его дочь, которая привилась экспериментальной российской вакциной от COVID-19, чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

В первый день после прививки у нее поднялась температура до 38,4 °C, на второй день температура упала до 37 °C.

"После второй прививки, через 21 день, тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я только что с ней разговаривал по телефону. Она чувствует себя хорошо, слава богу", – рассказал Путин.

По его словам, дочь решила привиться "с учетом профессии". Какая из дочерей привилась, Путин не уточнил. На вопрос журналиста, идет ли речь о дочери, которая "медико-биологическими делами занимается", российский президент сказал: "Ну, она общается с большим количеством людей, конечно, чтобы нормально работать, ей нужно чувствовать себя защищенной". Под это описание подходит и Екатерина Тихонова, возглавляющая Центр национального интеллектуального резерва Московского госуниверситета имени Ломоносова, и Мария Фаассен, педиатр и эндокринолог.

Кроме того, Путин заявил, что в сентябре на рынок может поступить вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в новосибирском НИЦ "Вектор".

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24,2 млн человек, из них 826 тыс. скончались, 15,8 млн выздоровели.