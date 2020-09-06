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Германия удовлетворила запрос России о правовой помощи в деле об отравлении Навального

Спикер российского МИД Мария Захарова обвинила ФРГ в "двойной игре" якобы из-за нежелания сотрудничать с Генпрокуратурой РФ по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что причин отказывать России в удовлетворении формального запроса не было и что российский посол уведомлен об этом.

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Маас возразил спикеру российского МИД
Маас возразил спикеру российского МИД
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отрицает обвинения Москвы в затягивании в оказании правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. В интервью ARD 6 сентября он заявил, что соответствующий запрос Генпрокуратуры РФ уже давно удовлетворен.

Российского посла уведомили об этом, утверждает Маас. По его словам, запрос о правовой помощи являлся формальностью, не было никаких причин его отклонять.

6 сентября спикер МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что Германия ведет двойную игру, не подготовив в короткие сроки ответ на запрос, переданный 27 августа. "Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?" – спросила Захарова.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224151216237826

Маас назвал подобные упреки "дымовой завесой" и предположил, что в ближайшие несколько дней появятся и другие. Он подчеркнул, что Россия должна принимать участие в расследовании отравления политика, но пока это не так.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Специалисты бундесвера нашли в организме Навального следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок", сказано в заявлении правительства Германии от 2 сентября.

Маас заявил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий по расследованию отравления, то Берлину придется провести консультации с партнерами относительно "ответа" Москве.

Теги: Россия, Германия, МИД России, МИД Германии, расследование, Генпрокуратура РФ, Мария Захарова, Хайко Маас, Новичок, отравление Навального
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