Нефьодов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет – СМИ

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов в партии "Голос" рассматривается как основной кандидат на первый номер в списке на выборах в Киевсовет, сообщает "Левый берег".

24 марта Нефьодов был уволен с поста главы Государственной таможенной службы Украины Фото: Max Nefyodov / Facebook

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в партии.

По данным издания, Нефьодова рассматривают как основного кандидата на первый номер в партийном списке на выборах в Киевсовет.

Накануне кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с Нефьодовым и главой партии "Голос" Кирой Рудик.

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы ГТС.

24 марта 2020 года он был уволен с занимаемой должности.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.