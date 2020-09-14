Нефьодов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет – СМИ

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в партии.
По данным издания, Нефьодова рассматривают как основного кандидата на первый номер в партийном списке на выборах в Киевсовет.
Накануне кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с Нефьодовым и главой партии "Голос" Кирой Рудик.
15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы ГТС.
24 марта 2020 года он был уволен с занимаемой должности.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.