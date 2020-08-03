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“Понижение всего на три-четыре ступени“. Нефьодов рассказал о предложениях работы от государства

В случае, если бывший глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов не примет ни одно из предложений Нацагентства госслужбы, его могут уволить с государственной службы без выходного пособия.

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Нефьодову предложили новую работу
Нефьодову предложили новую работу
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Национальное агентство государственной службы предложило бывшему главе Гостаможенной службы Украины Максиму Нефьодову три вакантные должности, которые он мог бы занять. Об этом Нефьодов написал в Facebook.

"Получил от Нацагентство госслужбы три предложения по вакантным должностям, которые они должны мне предоставить перед тем, как уволить по статье 87-1 [закона "О государственной службе"]: начальник управления Госказначейства; замначальника отдела [Госагентства по управлению зоной отчуждения]; замначальника управления агентства энергоэффективности. Как думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на три-четыре ступени. Или возвращаться в бизнес?" – спросил Нефьодов у подписчиков.

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/3176995442348543

Статья 87-1 закона "О госслужбе" предполагает, что госслужащий категории А в течение шести месяцев после увольнения числится за штатом госоргана, из которого он был уволен. В течение этого срока госслужащего могут перевести на любую должность (не ниже категории Б) в госорган, юрисдикция которого распространяется на всю Украину, без проведения конкурса. 

Если в течение полугода чиновник отклоняет три предложения о переводе, он увольняется с госслужбы без выплаты выходного пособия.

Нефьодов 24 марта текущего года был уволен с должности главы Гостаможенной службы.

Теги: Украина, Чернобыльская АЭС, госказначейство, госслужащие, Максим Нефьодов, зона отчуждения
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