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Нефьодов ответил на критику Зеленского

Недополученные в госбюджет миллиарды гривен, о которых говорил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, никак не связаны с эффективностью или неэффективностью прежней команды Государственной таможенной службы. Об этом заявил экс-глава ГТС Максим Нефьодов.

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Нефьодов считает, что его команда принесла в бюджет около 9 млрд грн за счет повышения эффективности работы
Нефьодов считает, что его команда принесла в бюджет около 9 млрд грн за счет повышения эффективности работы
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Обвинения в адрес таможни, которая якобы недостаточно наполняла бюджет Украины при предыдущем руководстве, беспочвенны, тема "недоборов" требует пояснения с цифрами. Об этом 20 мая написал в Facebook бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бюджет недосчитался десятков миллиардов гривен из-за неэффективной работы таможни, контрабанды и взяточничества. При этом сам Нефьодов, по словам главы государства, – "нормальный человек".

Экс-глава ведомства привел график, согласно которому плановые поступления в декабре – апреле должны были составить 163,3 млрд грн, а реальные оцениваются в 134,3 млрд. Таким образом, получается "недобор" в 29 млрд грн, но его причины на поверхности, считает Нефьодов.

"16 млрд грн – это курсовой эффект. Заехал дизель на $100, но в бюджет нарисовали прогноз 27,5 [гривен за доллар], а по факту было 25. Кто виноват? Ну не те же, кто бюджет планировал. Ясно, что таможня виновата", – иронизирует экс-чиновник.

Еще 22 млрд было потеряно вследствие падения цен на энергоносители и кризиса, из-за которого уменьшились капитальные инвестиции и импорт оборудования; кроме того, показатели падали из-за закрытия границ, связанного с пандемией коронавируса, заявил Нефьодов.

"В бюджете оптимистично приняли рост импорта на 11,3%, а по факту он упал на 2,2%. При этом все "контрабанднорисковые" категории выросли, но газа и прокатных станов завезли существенно меньше. Кто виноват? Таможня, которая не заставила [бизнесмена Рината] Ахметова импортировать оборудование и не уговорила Китай не закрывать свои порты?" – написал он.

При этом 9 млрд грн "плюса" в графике – это эффект роста эффективности работы команды ГТС, подчеркнул бывший руководитель ведомства.

https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/2982633101784779

4 марта Зеленский высказывал недовольство работой таможни из-за контрабанды. "Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

24 марта руководитель Гостаможенной службы Нефьодов был уволен с должности.

Теги: госбюджет, курс валют, импорт, таможня, кризис, Владимир Зеленский, Максим Нефьодов, границы
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