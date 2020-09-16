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В Украине зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2958 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660. За последние 24 часа от инфекции скончалось 76 человек (это рекордное количество, до этого самая большая смертность была 12 сентября – 72 человека), общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3340. Выздоровело уже 72 324 пациента, из них 1514 – за последние сутки. Продолжают болеть 86 996 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356) и Одесской области (284).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4976;
  • Волынская область – 6504;
  • Днепропетровская область – 3539;
  • Донецкая область – 2180;
  • Житомирская область – 4543;
  • Закарпатская область – 8829;
  • Запорожская область – 2591;
  • Ивано-Франковская область – 11 677;
  • Киев – 18 070;
  • Киевская область – 7207;
  • Кировоградская область – 934;
  • Луганская область – 653;
  • Львовская область – 17 430;
  • Николаевская область – 2171;
  • Одесская область – 10 277;
  • Полтавская область – 1307;
  • Ровенская область – 10 707;
  • Сумская область – 2640;
  • Тернопольская область – 10 004;
  • Харьковская область – 13 432;
  • Херсонская область – 702;
  • Хмельницкая область – 4133;
  • Черкасская область – 2739;
  • Черновицкая область – 12 493;
  • Черниговская область – 2922.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире COVID-19 к утру 16 сентября подтвердили у 29 479 686 человек. Жертвами болезни стали 933 542 человека (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 995 990.

Теги: Украина, смерть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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