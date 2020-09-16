В Украине зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2958 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660. За последние 24 часа от инфекции скончалось 76 человек (это рекордное количество, до этого самая большая смертность была 12 сентября – 72 человека), общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3340. Выздоровело уже 72 324 пациента, из них 1514 – за последние сутки. Продолжают болеть 86 996 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356) и Одесской области (284).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире COVID-19 к утру 16 сентября подтвердили у 29 479 686 человек. Жертвами болезни стали 933 542 человека (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 995 990.