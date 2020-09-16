В Украине зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2958 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660. За последние 24 часа от инфекции скончалось 76 человек (это рекордное количество, до этого самая большая смертность была 12 сентября – 72 человека), общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3340. Выздоровело уже 72 324 пациента, из них 1514 – за последние сутки. Продолжают болеть 86 996 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356) и Одесской области (284).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4976;

Волынская область – 6504;

Днепропетровская область – 3539;

Донецкая область – 2180;

Житомирская область – 4543;

Закарпатская область – 8829;

Запорожская область – 2591;

Ивано-Франковская область – 11 677;

Киев – 18 070;

Киевская область – 7207;

Кировоградская область – 934;

Луганская область – 653;

Львовская область – 17 430;

Николаевская область – 2171;

Одесская область – 10 277;

Полтавская область – 1307;

Ровенская область – 10 707;

Сумская область – 2640;

Тернопольская область – 10 004;

Харьковская область – 13 432;

Херсонская область – 702;

Хмельницкая область – 4133;

Черкасская область – 2739;

Черновицкая область – 12 493;

Черниговская область – 2922.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире COVID-19 к утру 16 сентября подтвердили у 29 479 686 человек. Жертвами болезни стали 933 542 человека (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 995 990.