ГОРДОН
 
 
МИР

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 29,5 млн человек

Лидером по масштабу распространения коронавируса остаются США – инфицированных там уже 6 604 355. Из них умерло 195 765, излечилось – 2 495 127.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жертвами COVID-19 стали 933 542 человека
Жертвами COVID-19 стали 933 542 человека
Фото: EPA

К утру 16 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 479 686 человек (+289 тыс. человек за последние сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 933 542 человека (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 995 990.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там равно 6 604 355. Из них умерло 195 765, излечилось – 2 495 127.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 930 236 заболевших, 80 776 умерших и 3 859 399 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных – 4 382 263, умерло 133 119 человек, выздоровело – 3 811 505.

Четвертое место занимает Россия: 1 069 873 заболевших и 18 723 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 733 860 и 30 812 умерших, 728 590 и 23 288 погибших соответственно.

В Мексике (страна является четвертой в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 71 678), ЮАР и Испании количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Аргентине – 500 тыс.

В Чили, Франции и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Иран, Индия, Пакистан, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Саудовская Аравия, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
"Я здесь, чтобы исследовать древние рецепты исцеления и долголетия". Руслана с важной миссией отправилась в Карпаты
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным – СМИ
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS