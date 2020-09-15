Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения.

Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннели сделал тест на наличие COVID-19, однако результат пока неизвестен.

В Ирландии премьер-министр и все министры уходят на самоизоляцию из-за подозрения инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 министра здравоохранения Стефена Доннели. Об этом 15 сентября сообщает Irish Times.

Донелли сообщил, что сдал тест на наличие COVID-19, однако результат пока неизвестен.

Министр присутствовал на общем заседании правительства, поэтому в качестве меры всех членов правительства попросили самоизолироваться.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.