От коронавируса умер главный педиатр Львова

Главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета Богдан Остальский, который проходил лечение от коронавирусной инфекции, скончался.

Во Львове 13 сентября умер главный педиатр города Богдан Остальский, сообщила пресс-служба городского совета.

Медик давно лечился от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Остальский, 1960 года рождения, был детским врачом, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского горсовета.

Во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 16 914 случаев COVID-19 (второй показатель после Киева). Всего в Украине заболели 154 335 человек, умерли 3178.