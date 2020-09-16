В Украине от COVID-19 за сутки вылечилось рекордное число больных – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние 24 часа коронавирусную инфекцию одолели 1514 человек.

По данным Минздрава, от COVID-19 лечат в 300 больницах страны Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине установлен рекорд по числу вылечившихся за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом 16 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Выздоровело 1514 пациентов. Это наибольшее количество выздоровевших за сутки за все время пандемии. ... В целом вылечились 72 324 пациентов", – сказал глава Минздрава.

По его словам, в Украине в более чем 300 больницах, которые предоставляют помощь больным с коронавирусом, введено 28 567 коек.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (+1514), умерли 3340 (+76).