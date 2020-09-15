Решение открыть школы власти Ивано-Франковска аргументировали нормами Конституции Украины и закона "Об образовании".

Горсовет Ивано-Франковска решил открыть школы, несмотря на нахождение города в "красной" зоне по распространению коронавируса. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба горсовета.

В горсовете сослались на необходимость обеспечить реализацию права на образование жителям Ивано-Франковской городской территориальной общины в соответствии со статьей 53 Конституции Украины и закона "Об образовании".

При этом форму обучения родители школьников смогут выбирать самостоятельно. И именно родители будут нести ответственность за состояние здоровья учащихся.

Администрациям учебных заведений поручили обеспечить соблюдение всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению COVID-19.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября.

По информации на 15 сентября, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 159 702, из которых 3264 человека умерли. Выздоровело 70 810 пациентов.