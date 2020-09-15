За сутки в Украине выявили 2,9 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 159 702. За последние 24 часа от инфекции скончалось 53 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3264. Выздоровело уже 70 810 пациентов, из них 1267 – за последние сутки. Продолжают болеть 86 895 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307) и Одесской (306) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 15 сентября коронавирусом в мире заразилось 29,2 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 927 тыс. человек, выздоровело 19,7 млн.