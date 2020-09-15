За сутки в Украине выявили 2,9 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 159 702. Умерли уже 3264 человека, из них 53 – только за последние сутки.

В Украине за все время эпидемии от COVID-19 вылечились более 70 тыс. человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 159 702. За последние 24 часа от инфекции скончалось 53 человека, общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3264. Выздоровело уже 70 810 пациентов, из них 1267 – за последние сутки. Продолжают болеть 86 895 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307) и Одесской (306) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4887;

Волынская область – 6428;

Днепропетровская область – 3430;

Донецкая область – 2154;

Житомирская область – 4470;

Закарпатская область – 8756;

Запорожская область – 2503;

Ивано-Франковская область – 11 510;

Киев – 17 714;

Киевская область – 7079;

Кировоградская область – 929;

Луганская область – 620;

Львовская область – 17 243;

Николаевская область – 2114;

Одесская область – 9993;

Полтавская область – 1253;

Ровенская область – 10 635;

Сумская область – 2553;

Тернопольская область – 9624;

Харьковская область – 13 160;

Херсонская область – 661;

Хмельницкая область – 4058;

Черкасская область – 2688;

Черновицкая область – 12 394;

Черниговская область – 2846.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 сентября коронавирусом в мире заразилось 29,2 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 927 тыс. человек, выздоровело 19,7 млн.