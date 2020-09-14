Ежедневно в Украине будет по 3 тыс. инфицированных COVID-19 и по 50 смертей – академик Загородний

В течение текущей недели ежедневный прирост новых больных с COVID-19 может достичь 3,6 тыс., прогнозирует вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний.

Количество инфицированных COVID-19 в Украине продолжит расти и к 18 сентября будет колебаться в пределах 2395–3670 новых случаев в сутки (в среднем 3014 заболевших в сутки). Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, ссылаясь на прогноз рабочей группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

"Количество новых инфицированных и новых активных инфицированных растет. Среднее количество новых [заболевших] на 200 случаев превышает показатель прошедшей недели. Количество смертей тоже выросло где-то на две по сравнению с прошлой неделей и составляет 45 случаев в день. Незначительного оптимизма добавляет то, что с начала сентября увеличивается количество новых выздоровевших: в среднем это по 915 человек в день", – отметил он.

Согласно прогнозу НАНУ, больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях и Киеве.

По словам Загороднего, в Украине также растет количество случаев, когда коронавирусная инфекция подтверждается после смерти пациента.

"Это свидетельствует об ухудшении тестирования в некоторых регионах. Самый высокий показатель по тестированию – в Киеве. Увеличивается количество людей, которые фактически выздоравливают на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование", – отметил академик.

По состоянию на 14 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 156 797, 3211 человек умерли, 69 543 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (17 429), Львовской (17 057) и Харьковской (12 853) областях.