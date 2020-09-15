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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29 млн

От коронавирусной болезни COVID-19 в мире умерло уже более 927 тыс. человек, большинство жертв пандемии приходятся на США, Индию и Бразилию.

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Лидером по масштабу распространения вируса остаются США
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США
Фото: ЕРА

К утру 15 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 190 588 человек (+288 тыс. человек за последние сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 927 245 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 775 100.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 553 399. Из них умерло 194 489, излечилось – 2 474 570.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 846 427 заболевших, 79 722 умерших и 3 780 107 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 345 610, умерло 132 006 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 064 438 заболевших и 18 573 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 729 619 и 30 710 умерших, 721 892 и 23 123 погибших соответственно.

В Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 71 049) и ЮАР количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Испании и Аргентине – 500 тыс.

В Чили, Франции и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Пакистан, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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