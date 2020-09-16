В Тернопольской области уровень заболеваемости COVID-19 в восемь раз превышает норму для ослабления карантина

К ослаблению карантина в Украине не готовы 20 регионов, худшая эпидемическая ситуация – в Тернопольской области.

По состоянию на 15 сентября в Украине к ослаблению карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не готовы 20 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

В Киеве и 19 областях превышен допустимый порог заболеваемости COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).

Худшая ситуация наблюдается в Тернопольской области. При норме для ослабления карантина в 40 больных на 100 тыс. населения в этом регионе зафиксирован показатель 348,4, то есть в восемь раз больше.

В пятерку худших по данному показателю попали также Черновицкая (222,9), Ивано-Франковская (157,8), Харьковская (143,1) области и город Киев (141,4).

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).

В Тернопольской области зарегистрировано 10 004 случая COVID-19.