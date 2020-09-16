В Украине 90% умерших с COVID-19 были из группы риска – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал людей старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями соблюдать противоэпидемические рекомендации Минздрава.

От коронавирусной инфекции в Украине умирают преимущественно люди из группы риска. Об этом 16 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас больше 90% людей, которые умирают из-за COVID-19, – это именно люди, которые относятся к группе риска: старше 60 лет и имеющие, как правило, сопутствующие заболевания. Прежде всего, это заболевания сахарным диабетом, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, легких", – сказал он.

Министр обратился к таким людям с призывом соблюдать противоэпидемические рекомендации Минздрава, в частности носить маску и соблюдать дистанцию.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше. С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).