Украине нужны дополнительно около 16 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19 – Минздрав

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Украины подготовлено 26 тыс. коек, отметил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что их число будет увеличиваться.

Украинская система здравоохранения нуждается в дополнительных больничных койках для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 11 сентября в Чернигове сообщил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

"На сегодняшний день у нас 35 тыс. коек по стране, из которых 26 тыс. уже подготовлены. Мы определили, что в стране в связи с таким развитием событий по COVID-19 нам нужны еще около 16 тыс. коек, которые мы будем дополнительно вводить", – сказал он.

Министр отметил, что нужно обеспечить больничные койки кислородными концентраторами. Согласно расчетам, таких концентраторов необходимо еще 12 704.

"Я считаю, что мы должны профинансировать за государственные средства, сейчас просто определяемся. Нам нужно, чтобы кровати были обеспечены кислородом, то есть если есть возможность увеличить [количество коек] за счет централизованной подачи кислорода, то это нужно просто дать средства на города, чтобы они увеличили это количество... Это будем делать в сжатые сроки", – отметил Степанов.

За последние сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусной инфекцией – 3144. Общее число заболевших достигло с начала эпидемии 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076.