Кличко: Ситуация с учебным процессом в столице контролируемая

В Киеве сегодня работают 426 школ из 428 и 554 детсада из 568, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: Поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наше особое внимание Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве школы были подготовлены к работе в условиях пандемии коронавируса, поэтому на сегодня ситуация с учебным процессом в столице контролируемая, заявил на пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко, сообщает официальный портал столицы.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии. Обеспечил учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наше особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", – сказал Кличко.

Он сообщил, что сегодня работают 426 столичных школ из 428, закрыты две школы в Оболонском районе, в 50 школах на дистанционное обучение перевели 126 классов, больных COVID-19 школьников в столице – 174, педагогов – 83. Также из-за коронавируса закрыты два детских сада – в Деснянском и Печерском районах, еще два ранее закрытых сада, на Оболони и в Днепровском районе, возобновили работу после карантина.

"Всего из 568 коммунальных детсадов продолжают работать 554. Некоторые закрыты из-за плановых ремонтов. Наполненность детей в садиках – почти 51%. Многие родители, несмотря на эпидемическую ситуацию, оставляют детей дома или под присмотром родственников", – рассказал Кличко.

В Киеве 11 сентября зарегистрирован рекорд по числу новых случаев COVID-19 – выявили 404 новых случая.

За сутки было госпитализировано 58 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Всего в стационарах города лечатся 968 пациентов, из них 23 ребенка. 176 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в Киеве COVID-19 заболели уже 16 523 человека, 5170 из них выздоровели.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.