В Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне, с понедельника открывают детсады

В школах Ивано-Франковска с 14 сентября начнется дистанционное обучение, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковской области на сегодня зафиксировано 10 953 случая коронавируса Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне, с понедельника, 14 сентября, открывают детские сады. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на то, что Ивано-Франковск остается в "красной" зоне, показатели заболеваемости в городе улучшаются.

Марцинкив подчеркнул, что посещение дошкольного учреждения – не обязательно, решение должны принимать сами родители ребенка.

Также с понедельника в Ивано-Франковске начнут работать и школы. Однако речь идет только о дистанционной форме обучения.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.

В Ивано-Франковской области зафиксировано 10 953 случая коронавируса, умерло 253 человека.