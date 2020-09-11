Кличко: В Киеве пока хватает палат для приема больных COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Киеве контролируется и пока инфекционного взрыва, как в других странах, не произошло, но если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, обстановка может резко измениться, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на сегодня хватает коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусной инфекцией, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, сообщает официальный портал столицы.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 – по два–три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19, – более 2000 коек. Все они – в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня – более 400", – перечислил Кличко.

Он добавил, что достаточно и лекарств, и средств индивидуальной защиты, которые закупаются за счет средств городского бюджета.

"Я хочу подчеркнуть. Ситуация контролируется, пока не произошло инфекционного взрыва, как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас! Не будьте легкомысленными. Берегите себя!" – призвал мэр столицы.

В Киеве 11 сентября зарегистрирован рекорд по числу новых случаев COVID-19 – выявили 404 новых случая.

За сутки было госпитализировано 58 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Всего в стационарах города лечатся 968 пациентов, из них 23 ребенка. 176 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в Киеве COVID-19 заболели уже 16 523 человека, 5170 из них выздоровели.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.