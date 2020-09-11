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В Украине за сутки госпитализировано 508 больных с COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за прошедшие сутки в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у 206 детей и 142 медиков.

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В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 почти втрое меньше, чем заболело
В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 почти втрое меньше, чем заболело
Фото: ЕРА

В Украине за сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано более 500 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошедшие сутки в Украине заболело 3144 человека, из них 206 детей, а также 142 медицинских работника. Госпитализировано 508 человек. За последние сутки зафиксировано 53 летальных случая. При этом выздоровело 1128 пациентов", – сказал он.

Степанов призвал украинцев выполнять рекомендации Минздрава, в частности носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

По состоянию на 11 сентября в Украине зарегистрировано 148 756 случаев COVID-19. Количество связанных с коронавирусом смертей достигло 3076. Выздоровели 67 005 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразилось 28,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 908 тыс., выздоровело 18,9 млн.

Теги: смерть, украинцы, медики, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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