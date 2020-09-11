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В Украине обновили карантинное зонирование, США ввели санкции против украинского нардепа. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 10 сентября.

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В Украине утвердили новое зонирование во время эпидемии
В Украине утвердили новое зонирование во время эпидемии
Фото: ЕРА

В Украине утвердили новое карантинное зонирование

Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19, которые вступят в силу 14 сентября. Из областных центров в "красную" зону попали Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Сегодня стало также известно, что коронавирусную инфекцию подтвердили у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака.

США ввели санкции против украинского нардепа

Министерство финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача. Ведомство считает, что тот более 10 лет является российским агентом и пытался повлиять на предстоящие американские выборы.

После интервью Гордону Богдана вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана в связи с интервью, которое он дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Богдана в качестве свидетеля хотят расспросить "о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами в вопросах статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, не предусмотренных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

Совместное инспектирование на Донбассе сорвалось

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" планировала сегодня проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. Однако инспекция была отменена, по данным Минобороны Украины, из-за неготовности боевиков к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины о проведении инспекции.

В Литве Тихановскую признали избранной

Сейм Литвы признал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси. Официально на выборах президента страны победил действующий руководитель Александр Лукашенко.

Из Украины депортируют хасидов

Двух граждан Израиля, которые приехали в Умань Черкасской области на празднование дня рождения праведника Нахмана, депортируют из Украины после того, как они устроили погром возле его могилы. Хасиды разломали защитные ограждения, установленные для профилактики распространения COVID-19.

Delfi убрали с пляжа

Танкер Delfi, который осенью 2019 года сел на мель, убрали с пляжа в Одессе. Судно завели в нефтегавань порта Черноморск.

Германия передала результаты исследования Навального

Германия передала результаты лабораторных исследований российского оппозиционера Алексея Навального Организации по запрещению химического оружия. России напрямую данные Германия передавать не желает.

Теги: США, Дмитрий Гордон, Беларусь, Умань, эпидемия, карантин, хасиды, Андрей Деркач, расследование, допрос, Государственное бюро расследований, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Богдан, танкер Delfi, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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