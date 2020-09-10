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Богдан: Если зайти в кабинет Зеленского, наложить кучу на стол и сказать: "Виноват Богдан", – тебе скажут: "Да, мы знали!"

В любом своем провале Офис президента Украины винит бывшего руководителя Андрея Богдана, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сам Богдан.

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Андрей Богдан: Любой их фак ап, все, что у них происходит... Они же не могут быть виноваты в чем-то. Поэтому все, что у них происходит не так виноват Богдан. Это уже мем
Андрей Богдан: Любой их фак ап, все, что у них происходит... Они же не могут быть виноваты в чем-то. Поэтому все, что у них происходит не так – виноват Богдан. Это уже мем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Офисе президента Украины (ОП) любой провал списывается на бывшего руководителя Андрея Богдана, несмотря на то, что его уволили почти семь месяцев назад. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал сам Богдан.

Отвечая на вопрос, не он ли стоит за кампанией по дискредитации нынешнего главы ОП Андрея Ермака, Богдан сказал, что словосочетание "виноват Богдан" стало уже мемом.

"Любой их фак ап, все, что у них происходит... Они же не могут быть виноваты в чем-то. Это же невозможно. Поэтому все, что у них происходит не так: а у них каждый день что-то не так... Виноват Богдан. Это уже мем. Смотри. Ты можешь зайти в кабинет Владимира Александровича [Зеленского], наложить кучу на стол, и если тебя спросят, зачем ты это сделал, ты скажешь: "Виноват Богдан". И тебе скажут: "Да, мы знали!" – убежден Богдан.

На повторный вопрос, он или нет стоит за кампанией против Ермака, Богдан ответил отрицательно и обратил внимание, что часть украинских телеканалов критикуют президента Владимира Зеленского, но не главу его офиса.

"Я не возглавляю [кампанию по дискредитации Ермака]. Я не являюсь пиарщиком. У меня нет журналистов. Это последнее, на что бы я в своей жизни тратил деньги. Это просто глупость. Я не вижу кампании по дискредитации Ермака. Очень важный нюанс. То, что я вижу: "Прямой канал" очень плохо отзывается о президенте, но нет ни слова плохого о Ермаке. И возьмем "112-й", ZIK, NewsOne. Вот Кабмин – это вообще страшное зло, Зеленский плохой, а слова о Ермаке нет", – отметил Богдан.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

Юрист и экономист Андрей Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным "ВВС Україна", он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го.

11 февраля 2020 года, сразу после увольнения Богдана, Зеленский назначил Ермака главой своего Офиса. Накануне назначения в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" Ермак утверждал, что у него нет и не было никакой конкуренции с Богданом.

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные, рабочие отношения", – подчеркнул Ермак.

После интервью Гордону следователи Государственного бюро расследований вызвали Богдана на допрос для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов. В ведомстве подчеркнули, что экс-главу Офиса президента вызывают в качестве свидетеля.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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