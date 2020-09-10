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"Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Интервью длилось более четырех часов, Богдан говорил о президенте Владимире Зеленском, президентских и парламентских выборах, нынешнем главе ОПУ Андрее Ермаке, об отношениях с бизнесменом Игорем Коломойским, президенте РФ Владимире Путине, войне на Донбассе и другом. "ГОРДОН" собрал самые яркие цитаты из этого интервью.

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Богдан: Я считал Зеленского своим другом. Сейчас нет
Богдан: Я считал Зеленского своим другом. Сейчас – нет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О следующем президенте

– Кто может прийти вместо Зеленского? Только я.

– Вижу четыре [возможных кандидата на пост следующего президента]: Кличко, Гройсман, Разумков, Портнов. 

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О Владимире Зеленском

– Он очень харизматичный. Я сам наблюдал, как зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает ощущение, что это твой сын.

– Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

– Я заставляв, щоб усі в його присутності розмовляли українською мовою. Я з ним і усі. Постійно. Чотири місяці в моїй присутності ніхто не мав права говорити на російській мові.

Чем был на самом деле полет Зеленского в Оман? Просто он устал. Он захотел на море. Я это так вижу.

– Говорят, что теплая ванна вокруг президента превратилась в какой-то бетонный склеп.

– Бытует мнение, что Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся.

Что я шептал на ухо президенту? Подсказывал правильные ходы, как мне казалось. История показала, что да, эти ходы правильные.

Фото: glavcom.ua
Фото: glavcom.ua

– Когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: "Ну это же свои".

– Власть съедает Владимира Александровича. Он физиологически поменялся.

– Он верит, что принесет мир. Уже невозможно. Он хочет принести какой-то финансово-экономический рост. Уже невозможно. Осталась последняя дверь: это изменение конституционного устройства страны.

– В феврале уже начались разговоры о втором сроке. Я вообще не понимаю, зачем про это говорить. Это пиарная глупость, глупее которой придумать ничего нельзя.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

– Зеленский хочет слышать только хорошее. Когда он слышит какую-то проблематику, он нервничает, он, как ракушка, закрывается: "Я в домике. Нет у нас проблем".

– Он прекрасен. Это самый сильный продюсер, сценарист, актер, я считаю, на всем СНГ, бывшем СССР.

– Я считал Зеленского своим другом. Сейчас – нет. Но и сейчас я бы за него проголосовал.

– Владимир Александрович, я понимаю, что сложные слова вы не услышите. Пока еще не поздно нам сделать остановку, очнитесь, пожалуйста. Очень вас прошу.


О руководстве Офисом президента и увольнении

– [Период руководства Офисом президента] – очень хайповое [время]. Это такие эмоции, которых никакие деньги тебе не дадут.

Руководителем ОПУ быть сложнее, чем президентом. Это же фильтр: ты – печень, ты фильтруешь вопросы.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

– Вообще не брал [взятки]. На меня часто ходили жаловаться, потому что я не разрешал [брать].

– Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбима женщина. Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь. Но ты вызываешь у меня агрессию во всем".

– Сейчас очень многие люди стараются со мной не общаться. Им угрожают проблемами.

– Ты можешь зайти в кабинет Владимира Александровича, наложить кучу на стол, и если тебя спросят, зачем ты это сделал, ты скажешь: "Виноват Богдан". И тебе скажут: "Да! Мы знали".

– Вот что я летал 11 раз в Россию – это неправда. Я не летал. Меня бы там арестовали.

О кадровой политике президента

– Он 20 лет выбирал актеров. Он видит не картинку, а замочную скважину – он выбирает типажи.

– Ему не нравился министр обороны [Андрей] Загороднюк, потому что он не похож на министра обороны. Ему нужен был генерал такой усатый, должен ходить, глаз, смотрящий вдаль, тупой... Вот так всех министров он и поменял.

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, Владимир Зеленский и предшественник Загороднюка Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua
Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, Владимир Зеленский и предшественник Загороднюка Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

– Как отбирают сейчас? "Этот хороший. Мне нравится" А в результате, что ты имеешь? Набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть.

Кто самая большая кадровая ошибка Зеленского? Не могу сказать. Там вообще трагедия. Это вопрос, какой кусок говна красивше.

Об избирательной кампании и выборах

– У меня есть такая фраза, которая, я считаю, очень сильно на Зеленского повлияла. Что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Это будет очередной кидок.

– Решение идти на президентские выборы было принято им внутренне, думаю, 31 декабря [2018 года].

– Насколько я слышал, Лена [Зеленская] была против, но когда Владимир Александрович сказал "нет, я иду", она свое мнение отставила в сторону и всячески ему помогала, поддерживала.

Фото: Команда Зеленського / Facebook
Фото: Команда Зеленського / Facebook

– Когда я увидел результаты парламентских выборов, я единственный раз в жизни испытал экстаз несексуального характера.

– Я свои личные деньги – и довольно крупную сумму – выкинул и положил на общие нужды избирательной кампании.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Я Зеленскому говорил: "У тебя первый рейтинг в стране перед первым туром. Если, ну, номеру два и номеру три предложить заплатить по $500 млн, чтобы ты снялся, я думаю, они согласятся". А он отказался. Ну, это шутка была.

Об окружении президента

– Я не хочу про людей говорить плохо, но Иван Геннадьевич [Баканов] не на своем месте.

– Я Владимиру Александровичу говорил 20 раз: начальник КГБ, СБУ не летает за рубеж. Вообще не летает.

Фото: EPA
Фото: EPA

Кто имеет самое большое влияние на президента? Николай Тищенко. 

– Кирилла Тимошенко я привел в команду. Он очень талантливый.

– Сергей Шефир – ментор Володи. Это, наверное, самый доверенный человек.

Об Андрее Ермаке

– Иностранные спецслужбы говорят, что есть алгоритм действий из 13 пунктов, который выписал с россиянами Ермак.

– Мы как-то сразу не понравились друг другу. Мне не нравятся люди, мужчины, с кошачьими повадками.

– Между Зеленским и Ермаком взаимоотношения актера и продюсера.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

– Ермак удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова.

– Для меня были откровением "пленки Ермака"... Все считают, что это я их сделал. Но это не я их сделал. Я тебе клянусь.

Об истории с вагнеровцами

– После вагнеровцев кто с нами будет и о чем разговаривать?

– Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому... [Человек из] самого ближайшего [окружения президента].

О Коломойском, Ахметове, Пинчуке

– [Коломойский] обаятельный. Он в каком-то смысле – в хорошем понимании этого слова – прекрасный человек.

– Я не позволял Коломойскому влиять на Зеленского.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– В отличие от многих, Коломойский поверил в Зеленского уже в конце января Он ставил на Юлию Тимошенко.

– Мы же – честно: пришел олигарх, мы сфотографировались – и поставили фоточку. Мы и с Ринатом так делали, и с Пинчуком так делали. Мы – искренне. Так а зачем нас поливать?

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

– Ахметов мне очень импонирует. Это человек слова и дела. Это редкость. Пинчук – бизнесмен.

– Бесспорно, самый яркий – Игорь Валерьевич.

О Путине и войне на Донбассе

– [Во время первого телефонного разговора с Зеленским] чувствовалось желание [Путина] найти точки соприкосновения. Он во время разговора – мне показалось – провел аналогию себя, молодого, избранного президента, и Зеленского.

– То, что я вижу, – мне кажется, что мы [Путина] как-то жестко кинули. Наобещали одно – сделали ничего.

Фото: EPA
Фото: EPA

– Наши керманичи, как в детском садике верят, что Россия выплатит много миллиардов долларов за Крым и Донбасс – и мы заживем.

– План России по Украине – это не прямая военная агрессия. Это создание внутри ситуации хаоса, неуправляемости.

– Задача России сейчас – снять с себя санкции. У них есть три года. Дальше это уже саморазрушение экономическое.

О местных выборах

– Мы выборы [в 2019 году] выиграли бы? Тотально. 75%. Это все, блин. Я смеялся: "Табуретку поставь, наклей "Зе-команда" – и мэр прекрасный". Так и было, так и делали.

Проиграет ли "Слуга народа" местные выборы в крупных городах? Будет тотальный проигрыш. Они сейчас рассматривают возможность перенесения, отмены местных выборов.

– План ОПУ: Верещук заходит во второй тур, проигрывает и ее назначают главой КГГА, а Кличко останется без возможности управлять.

Фото: Ірина Верещук / Facebook
Фото: Ірина Верещук / Facebook

О Порошенко

Посадил ли бы я Порошенко? Это очень сложно. Преступником человека можно назвать только после приговора суда. Но есть ли у нас мотивированные подозрения, которые следует расследовать? Да, точно есть.

– Слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в Sanahunt, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем.

Фото: EPA
Фото: EPA

– Порошенко очень умный и очень опытный. Бюрократ с огромнейшим стажем, бизнесмен. Но он – абсолютное зло.

– Он делает так, что у него нет никаких конкурентов: кого-то покупает, кого-то запугивает, кого-то дискредитирует через телеканалы и интернет.

– Эта страна не пережила бы второе правление Порошенко.


О Януковиче и Азарове

– Януковича погубили сыновья.

– Микола Янович останавливал очень много глупостей. И если бы не он, наверное, Майдан был бы еще раньше.

Фото: EPA
Фото: EPA

О лучшем правительстве

– Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана. Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана.

Об Авакове и правоохранительной системе

– Не надо было [Зеленскому] ехать на пресс-конференцию [по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета]. Это глупый пиар, ни к чему хорошему не приведет в любом случае.

– Мне с Аваковым разговаривать не надо было: мы по глазам друг друга понимали. Слов не надо было. Вот это профессиональный человек. Он умный и подготовленный.

– Если забрать Авакова, то все. Они будут играть в самолетики. "Летели, бомбили" – вот это. Так разговаривать будут.

Фото: МВС України / Facebook
Фото: МВС України / Facebook

Правда ли, что сейчас задумывается отставка всего Кабмина с целью наконец-то убрать Авакова? Я не знаю, правда или неправда. Спросите у Авакова. Но я точно знаю, что последние три месяца они активно занимаются этим вопросом.

– Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию, – Аваков. И Аваков – ключевое.

О поджоге автомобиля

– Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах – в Днепровском и Святошинском – сожгли две мои машины.

– Это синхронизированная эсэмэска, что "мы отслеживали не только тебя, а все твое окружение".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4206410429432894&id=100001919342118

– В этом есть мотив: испугать меня. И испугать не материально – испугать морально. И да, я связываю это с чиновниками Офиса президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович знал или нет? Я думаю, что он не знал.


О Саакашвили

– У меня тоже к нему очень позитивные чувства. Прекрасный человек. И я ему доверяю.

– Он вышел с официальным выступлением: типа "я уезжаю в Грузию". Миша, а два месяца что ты делал? Я же знаю, что ты делал. И знаю, что он честно делал. А чего у тебя не получилось, Миша?

Андрей Богдан, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook
Андрей Богдан, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

О резиденции Зеленского

– Автор идеи переезда Зеленского в государственную резиденцию – я.

– [В резиденции, где раньше жил Ющенко] был ужас, кошмар. Говорят, там прямо в доме внутри жила коза. Она ходила там по дому и все свои дела делала, где ей нравилось.

О коронавирусе

– Я считаю, что у нас тоталли провальная популистическая политика по ситуации с коронавирусом.

– Я переболел COVID-19, а я не знал. Я сдал тест на антитела – у меня есть антитела.

О политических амбициях

– Было желание [баллотироваться в мэры Киева]. Но это большие деньги.

– Ожидать ли от меня нового политического проекта? От меня можно ожидать чего угодно!

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Теги: Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, выборы, Арсен Аваков, Виктор Пинчук, Михаил Саакашвили, Игорь Коломойский, Владимир Гройсман, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, резиденции, война в Украине, Вагнер, Николай Тищенко, Александр Ермак, кадры, Елена Зеленская, Андрей Богдан, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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